​«Милан» нашёл замену Жиру

Всё идёт к тому, что Оливье Жиру покинет «Милан» по завершению нынешнего сезона. Гранд Серии А хотел бы подписать в линию нападения более молодого футболиста. Как сообщает Relevo, в качестве замены для 37-летнего Жиру «россонери» определили Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

Отмечается, что в действующем контракте Зиркзее прописана опция выкупа за 40 миллионов евро.

Стоит сказать, что в последнее время 22-летнего Зиркзее слухи связывают со многими клубами. При этом в «Болонье» исключали вариант с уходом форварда зимой. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.