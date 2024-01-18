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Чемпионат Италии. Серия А

​В Суперкубке Италии не будет дополнительных таймов

18 Января 2024 • 16:32 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1 2.50 X 3.25 2 2.90
Через 4 ч. 39 мин.

Суперкубок Италии – 2023 разыгрывается в формате четырёх. В первом полуфинале сыграют «Наполи» и «Фиорентина», а во втором – «Интер» и «Лацио».

В материале на страницах La Gazzetta dello Sport обращается внимание на регламент Суперкубка Италии. В нём говорится о том, что в случае ничьей команды сразу приступают к серии одиннадцатиметровых ударов – дополнительных таймов не предусмотрено.

Ранее в регламенте Суперкубка Италии были прописаны два дополнительных тайма по 15 минут при ничьей. Правда, в предыдущие годы трофей разыгрывался в одном матче.

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