​Моуринью обвинил владельца «Ромы» в невыполненных обещаниях

Во вторник «Рома» объявила об отставке Жозе Моуринью с должности главного тренера команды. Как стало известно Il Corriere dello Sport, в ходе последней встречи португальский специалист обвинил владельца клуба Дэна Фридкина в невыполненных обещаниях. Таким был ответ Особенного на то, что ему указали на «определённые недостатки».

После отставки Жозе Моуринью «Рому» принял Даниэле де Росси, подписавший контракт до конца сезона. Ближайший матч чемпионата Италии команда проведёт в субботу, 20 января, - против «Вероны» на своём поле.

На текущий момент «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

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