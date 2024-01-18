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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью обвинил владельца «Ромы» в невыполненных обещаниях

18 Января 2024 • 16:26 Комментировать
Рома
...
Верона
20.01 20:00

Во вторник «Рома» объявила об отставке Жозе Моуринью с должности главного тренера команды. Как стало известно Il Corriere dello Sport, в ходе последней встречи португальский специалист обвинил владельца клуба Дэна Фридкина в невыполненных обещаниях. Таким был ответ Особенного на то, что ему указали на «определённые недостатки».

После отставки Жозе Моуринью «Рому» принял Даниэле де Росси, подписавший контракт до конца сезона. Ближайший матч чемпионата Италии команда проведёт в субботу, 20 января, - против «Вероны» на своём поле.

На текущий момент «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

Как увольняли Моуринью в Риме – раскрыты подробности

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Дэн Фридкин ещё теги

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РОМА ВЕРОНА
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