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Чемпионат Италии. Серия А

Тареми прокомментировал слухи о переходе в «Интер»

18 Января 2024 • 15:31 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
1 1.65 X 3.85 2 5.50
19.01 22:00

Нападающий «Порту» Мехди Тареми прокомментировал слухи о переходе в миланский «Интер». Ранее появилась информация о том, что иранец согласовал условия трансфера на «Джузеппе Меацца» на правах свободного агента. Переход должен состояться летом.

«Переход в «Интер»? Сейчас неподходящее время об этом говорить. В данный момент я сосредоточен только на сборной Ирана и Кубке Азии», – цитирует Тареми Inter Xtra.

Перед стартом этого сезона Тареми мог оказаться в «Милане», но трансфер в итоге сорвался. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии 31-летний Мехди отметился тремя голами и результативной передачей.

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