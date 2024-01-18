Тареми прокомментировал слухи о переходе в «Интер»

Нападающий «Порту» Мехди Тареми прокомментировал слухи о переходе в миланский «Интер». Ранее появилась информация о том, что иранец согласовал условия трансфера на «Джузеппе Меацца» на правах свободного агента. Переход должен состояться летом.

«Переход в «Интер»? Сейчас неподходящее время об этом говорить. В данный момент я сосредоточен только на сборной Ирана и Кубке Азии», – цитирует Тареми Inter Xtra.

Перед стартом этого сезона Тареми мог оказаться в «Милане», но трансфер в итоге сорвался. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии 31-летний Мехди отметился тремя голами и результативной передачей.