Индзаги: «Мы выигрывали Суперкубок Италии два года подряд, постараемся сделать это снова»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от выступлений своей команды в Суперкубке Италии. Напомним, завтра «нерадзурри» сыграют в полуфинале турнира с римским «Лацио», который Индзаги возглавлял до прихода на «Джузеппе Меацца». Сегодня вечером в матче между «Наполи» и «Фиорентиной» определится первый финалист турнира.

«Мы выигрывали Суперкубок Италии два года подряд, постараемся сделать это снова. Победа в этом турнире является первой из трёх поставленных целей на оставшуюся часть сезона. Трансфер нового нападающего? Я доволен теми игроками, которые у меня есть. К сегодняшнему дню они все проделали хорошую работу», – сказал Индзаги на пресс-конференции.