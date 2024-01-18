Индзаги отреагировал на то, что Лукаку не включил его в топ-3 лучших тренеров года

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал решение нападающего «Ромы» Ромелу Лукаку не включить его в тройку лучших тренеров года. Напомним, в списке бельгийца оказались Хосеп Гвардиола, Хави Эрнандес и Лучано Спаллетти. В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» под руководством Индзаги. Нападающий дошёл с командой до финала Лиги чемпионов и выиграл Кубок Италии.

«Лукаку не включил меня в топ-3 лучших тренеров года? Он проголосовал за трёх великих тренеров, поэтому было бы неправильно жаловаться. Я был очень доволен тем, что был номинирован на награду. Это было отличное событие в Лондоне», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Напомним, награду лучшему тренеру года по версии ФИФА забрал Хосеп Гвардиола.