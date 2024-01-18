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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» может потерять главную звезду после ухода Моуринью

18 Января 2024 • 09:42 Комментировать (1)

Звездный форвард «Ромы» Пауло Дибала может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. По сообщениям в соцсетях инсайдера Руди Галетти, аргентинец открыт для предложений от других команд после отставки португальского специалиста Жозе Моуринью.

В свою очередь «Рома» не намерена расставаться с игроком и работает над его новым контрактом. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пауло принял участие в 13 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач.

Моуринью поссорился с пятью игроками «Ромы» - названы все имена

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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Комментарии (1) Все комментарии
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18 Января 2024 в 10:31
По ходу в Роме бардак в руководстве, одни пишут, что Моуринью конфликтовал с игроками, при этом Дибала, который не собирался уходить из Ромы, вдруг стал открыт для предложений!
По ходу Рома вернет себе звание середняка ни на что не претендующего!
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