«Рома» может потерять главную звезду после ухода Моуринью

Звездный форвард «Ромы» Пауло Дибала может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. По сообщениям в соцсетях инсайдера Руди Галетти, аргентинец открыт для предложений от других команд после отставки португальского специалиста Жозе Моуринью.

В свою очередь «Рома» не намерена расставаться с игроком и работает над его новым контрактом. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пауло принял участие в 13 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач.

Моуринью поссорился с пятью игроками «Ромы» - названы все имена