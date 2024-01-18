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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью поссорился с пятью игроками «Ромы» - названы все имена

18 Января 2024 • 08:18 Комментировать

Экс-рулевой «Ромы» Жозе Моуринью конфликтовал с несколькими игроками римского клуба незадолго до своей отставки. Об этом стало известно журналистам Corriere dello Sport.

Как информирует источник, у «Особенного» были напряженные отношения с Крисом Смоллингом, Лоренцо Пеллегрини, Риком Карсдорпом, Леонардо Спинаццолой и Ренату Саншешем.

Напомним, что об отставке португальского специалиста было объявлено 16 января. Вместо него команду будет тренировать Даниэле де Росси.

После 20 туров чемпионата Италии «волки» набрали 29 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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