Моуринью поссорился с пятью игроками «Ромы» - названы все имена

Экс-рулевой «Ромы» Жозе Моуринью конфликтовал с несколькими игроками римского клуба незадолго до своей отставки. Об этом стало известно журналистам Corriere dello Sport.

Как информирует источник, у «Особенного» были напряженные отношения с Крисом Смоллингом, Лоренцо Пеллегрини, Риком Карсдорпом, Леонардо Спинаццолой и Ренату Саншешем.

Напомним, что об отставке португальского специалиста было объявлено 16 января. Вместо него команду будет тренировать Даниэле де Росси.

После 20 туров чемпионата Италии «волки» набрали 29 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице.