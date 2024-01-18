​Самый музыкальный дуэт Серии А с Леау - «Ювентус» предложил Мойзе Кина «Милану»

Как уже сообщалось нами ранее, Мойзе Кин пакует чемодан - вскоре ему предстоит отправиться в другой клуб. Но вот в какой, пока что вопрос открытый. Помимо вариантов в испанском чемпионате, у Мойзе Кина появился и вариант продолжения карьеры в Италии - причем не где-нибудь, а в «Милане», прямом конкуренте «Ювентуса».

В таком случае он составит пару со своим другом Рафаэлом Леау - и они смогут уделять больше времени не только игре в футбол, но и большой страсти каждого из них - музыке. В «Ювентусе» же у Кина туманные перспективы после того, как за клуб начал все чаще играть его прямой конкурент - турецкое дарование Кенан Йылдыз.