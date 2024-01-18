Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Себастьян Фрей: «Жиру великолепен, он заслуживает ещё год»

18 Января 2024 • 05:10 Комментировать

Бывший французский голкипер Себастьян Фрей, в свое время защищавший ворота «Интера» в печально памятном матче 2001 года, когда «Интер» проиграл со счетом 0:6 «Милану», считает, что Оливье Жиру заслуживает еще как минимум один год контракта с «Миланом».

- Мы с Жиру друзья, и, несмотря на возраст, он остается одним из главных активов «Милана». Он забивает почти в каждом матче, невзирая на возраст. Он говорит мне, что ему очень нравится в Милане, и я хотел бы видеть его выступления и в следующем сезоне, - цитирует слова Фрея pianetamilan.it.

Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Себастьян Фрей Оливье Жиру ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Двум клубам АПЛ грозит снятие очков
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
06:17 · Италия. Серия А
​Самый музыкальный дуэт Серии А с Леау - «Ювентус» предложил Мойзе Кина «Милану»
05:10 · Италия. Серия А
​Себастьян Фрей: «Жиру великолепен, он заслуживает ещё год»
04:56 · Италия. Серия А
​Сакки считает, что у «Ювентуса» есть скрытое преимущество над «Интером»
03:54 · Италия. Серия А
Ачерби: «Жиру - самый настырный нападающий Серии А»
03:38 · Италия. Серия А
​Орси: «За титул будут бороться только «Интер» с «Ювентусом»
03:21 · Италия. Серия А
​Ачерби выбрал между Симоне Индзаги и Аллегри
03:12 · Италия. Серия А
Наингголан: «Моуринью не добился успеха в «Роме», де Росси всех удивит»
02:55 · Англия. Премьер-лига
Агент Бушанана объяснил, почему игрок предпочёл «Интер» клубам АПЛ
02:29 · Англия. Премьер-лига
Романьоли может продолжить карьеру в Англии слухи
02:24 · Италия. Серия А
Липпи: «В Серии А мне нравятся пять-шесть команд»
02:09 · Италия. Серия А
​Липпи: «Тренеров «Ювентуса» всегда критикуют»
01:36 · Италия. Серия А
«Ювентусу» будет трудно продлить контракт с Аллегри
01:20 · Италия. Серия А
Клуб Серии А готов пригласить Боатенга
01:12 · Италия. Серия А
Дибала сможет помочь «Роме» в первом матче де Росси
17 Января
23:04 · Италия. Серия А
Де Росси: «У всех больших клубов бывают трудные времена»
Все новости
Рекомендуем