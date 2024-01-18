​Себастьян Фрей: «Жиру великолепен, он заслуживает ещё год»

Бывший французский голкипер Себастьян Фрей, в свое время защищавший ворота «Интера» в печально памятном матче 2001 года, когда «Интер» проиграл со счетом 0:6 «Милану», считает, что Оливье Жиру заслуживает еще как минимум один год контракта с «Миланом».

- Мы с Жиру друзья, и, несмотря на возраст, он остается одним из главных активов «Милана». Он забивает почти в каждом матче, невзирая на возраст. Он говорит мне, что ему очень нравится в Милане, и я хотел бы видеть его выступления и в следующем сезоне, - цитирует слова Фрея pianetamilan.it.

Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года.