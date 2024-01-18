​Сакки считает, что у «Ювентуса» есть скрытое преимущество над «Интером»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что туринский «Ювентус», несмотря на небольшой гандикап в турнирной таблице по отношению к «Интеру», имеет скрытое преимущество по отношению к конкуренту. Он пояснил, что подразумевается.

- «Ювентус» не стремится доминировать, он не любит подолгу держать мяч, «Ювентус» любит контратаки. И так будет действовать весь чемпионат. «Ювентус» очень мотивирован и в команде силен командный дух, единство. Кроме того, они не задействованы в европейских кубках. Потому я считаю, что у туринцев есть преимущество, - цитирует слова Сакки Juvenews.ru.