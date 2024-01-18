Ачерби: «Жиру - самый настырный нападающий Серии А»

Защитник итальянского «Интера» Франческо Ачерби, в прошлом какое-то время поигравший за «Милан», ответил на вопрос о том, кого из нынешних нападающих в Серии А он считает самыми сильными. Ачерби полон уважения к французскому нападающему Оливье Жиру:

- Жиру - очень сильный и настырный нападающий во всех смыслах. Если ты проявишь неосторожность, он создает большие проблемы, - цитирует слова Франческо Ачерби pianetamilan.it.

Напомним, что Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года, в прошлом он долго играл в английском чемпионате за такие клубы, как лондонские «Челси» и «Арсенал».