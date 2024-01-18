​Орси: «За титул будут бороться только «Интер» с «Ювентусом»

Бывший игрок «Лацио» Фернандо Орси уверен в том, что борьба за чемпионский титул в Серии А будет идти только между «Интером», в настоящий момент лидирующим в турнирной таблице, и «Ювентусом». Он не верит в то, что «Милан» сможет бросить им перчатку - и, уж тем более, действующий чемпион «Наполи».

- Это будет борьба только между «Интером» и «Ювентусом». Сперва в это не верили многие, но сейчас очевидно, что «Ювентус» - это реальность, в которую верит и Аллегри, и сами игроки клуба, - цитирует слова Орси Juvenews.eu.