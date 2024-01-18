​Ачерби выбрал между Симоне Индзаги и Аллегри

Защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби в прошлом успел поиграть за «Милан» - вернее, посидеть на скамейке запасных в футболке «Милана», сыграв лишь в шести матчах за клуб. И потому, когда его попросили выбрать между нынешним своим тренером и тогдашним наставником «Милана» Массимилиано Аллегри, ответ Ачерби был однозначным.

- Конечно, Индзаги. Он дает мне играть. Уже этого достаточно, на фоне той горстки матчей, которые я провел при Аллегри за «Милан», - цитирует слова Ачерби pianetamilan.it.

Ачерби выступает за «Интер» с 2022 года, ранее он работал с Симоне Индзаги в «Лацио».