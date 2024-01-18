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Чемпионат Италии. Серия А

Наингголан: «Моуринью не добился успеха в «Роме», де Росси всех удивит»

18 Января 2024 • 03:12 Комментировать
Рома
...
Верона
20.01 20:00

Бывший футболист «Ромы» Раджа Наингголан оценил работу Жозе Моуринью в римском клубе.

В начале недели португальский тренер был отправлен в отставку – причиной стали неутешительные результаты команды в Серии А. В качестве сменщика был назначен бывший полузащитник римлян Даниэле де Росси, заключивший контракт до конца сезона.

«Моуринью не смог добиться успеха в «Роме». Да, он выиграл Лигу конференций, но вряд ли это можно считать большим достижением – три года назад такого турнира даже не существовало.

Что касается де Росси, то я уверен, что он преподнесёт сюрприз. Когда его уволили из СПАЛа, все игроки плакали», – передаёт журналист Николо Скира слова Наингголана.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси Раджа Наингголан ещё теги

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