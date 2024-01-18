Липпи: «В Серии А мне нравятся пять-шесть команд»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» и сборной Италии, Марчелло Липпи, признался, что в Серии А сегодня он внимательно следит за выступлениями пяти-шести клубов. При этом речь не идет обязательно о топ-клубах, уточнил Липпи.

- Есть пять-шесть команд, которые нравятся мне, которые играют в красивый футбол. Как «Эмполи», как «Фрозиноне». Это означает, что в Италии играют в хороший футбол не только в топ-клубах. Итальянский футбол прогрессирует, - цитирует слова Липпи Juvenews.eu.

В настоящий момент в турнирной таблице лидирует миланский «Интер», второе место занимает как раз «Ювентус».