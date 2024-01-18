​Липпи: «Тренеров «Ювентуса» всегда критикуют»

Известный в прошлом наставник туринского «Ювентуса» Марчелло Липпи высказался по поводу ситуации в клубе в настоящий момент. Он считает, что Массимилиано Аллегри не стоит пытаться избегать критики, так как она, по словам Липпи, неизбежна в большом клубе.

- Наставника «Ювентуса» всегда критикуют. Также, как наставников «Интера» и «Милана». Аллегри - специалист большой спортивной культуры, и будет играть до конца в этом сезоне. Мне нравится этот молодой «Ювентус», - цитирует слова бывшего наставника клуба Juvenews.Eu.

Сейчас туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.