Дибала сможет помочь «Роме» в первом матче де Росси

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала залечил очередную травму.

Из-за повреждения аргентинец пропустил недавний матч против «Милана», завершившийся поражением римлян со счётом 1:3. Данная встреча стала последней для Жозе Моуринью в качестве главного тренера «Ромы» – во вторник португалец был отправлен в отставку.

Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, новый рулевой «волков» Даниэле де Росси сможет рассчитывать на помощь Дибалы в своём первом матче в новой должности: звёздный форвард вернулся к тренировкам в среду, а в субботу, как ожидается, будет готов сыграть против «Вероны».

В активе Пауло Дибалы пять голов и шесть ассистов в 13 матчах нынешнего розыгрыша Серии А.