Де Росси: «У всех больших клубов бывают трудные времена»

Новый рулевой «Ромы» Даниэле де Росси верит, что сможет добиться успеха с командой.

Жозе Моуринью был отправлен в отставку в связи с провальным выступлением римлян в Серии А. Исправлять ситуацию призван экс-капитан «Ромы» де Росси, чей контракт рассчитан до конца сезона.

«У всех больших клубов бывают трудные времена. Я считаю, что у нас очень сильная команда, множество отличных игроков. Проблемы могут возникнуть и у наших конкурентов, и мы должны быть в состоянии этим воспользоваться. Думаю, у нас есть всё, чтобы вернуться на должный уровень», – приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси, отыгравшего за «Рому» более 600 матчей в период с 2002 по 2019 год.