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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси: «У всех больших клубов бывают трудные времена»

17 Января 2024 • 23:04 Комментировать
Рома
...
Верона
20.01 20:00

Новый рулевой «Ромы» Даниэле де Росси верит, что сможет добиться успеха с командой.

Жозе Моуринью был отправлен в отставку в связи с провальным выступлением римлян в Серии А. Исправлять ситуацию призван экс-капитан «Ромы» де Росси, чей контракт рассчитан до конца сезона.

«У всех больших клубов бывают трудные времена. Я считаю, что у нас очень сильная команда, множество отличных игроков. Проблемы могут возникнуть и у наших конкурентов, и мы должны быть в состоянии этим воспользоваться. Думаю, у нас есть всё, чтобы вернуться на должный уровень», – приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси, отыгравшего за «Рому» более 600 матчей в период с 2002 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси

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