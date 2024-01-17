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Чемпионат Италии. Серия А

Хамед Траоре стал игроком «Наполи» официально

17 Января 2024 • 22:32 Комментировать

Действующий чемпион Италии, «Наполи» объявил в своих соцсетях о том, что Хамед Траоре стал новым игроком клуба. Ивуариец перебрался на юг Италии с юга Англии – из «Борнмута». Выступать за новый клуб Траоре будет в рамках аренды, сроки которой рассчитаны до конца текущего сезона. Право выкупа у «Наполи» имеется.

Траоре 23 года, в текущем сезоне он сыграл за «Борнмут» всего лишь в шести официальных матчах во всех турнирах, в одном из которых, в рамках Кубка лиги оформил гол в ворота соперников.

Основное амплуа Траоре на «зелёном прямоугольнике» - атакующий полузащитник, однако молодой футболист может смещаться и на левый фланг полузащиты.

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