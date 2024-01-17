Фрей предложил «Интеру» подписать Бензема

Бывший французский голкипер Себастьян Фрей был бы рад видеть нападающего Карима Бензема в миланском «Интере».

36-летний форвард может покинуть саудовский «Аль-Иттихад» уже в нынешнем месяце. Интерес к экс-звезде мадридского «Реала» приписывается ряду европейских топ-клубов. По словам Фрея, обладатель «Золотого мяча» – 2022 подошёл бы «Интеру».

«Из того, что я слышал, Бензема скоро может покинуть Саудовскую Аравию. «Интер» готов расстаться с Алексисом Санчесом, и если это произойдёт, Бензема мог бы стать одним из наиболее подходящих кандидатов на замену», – высказался в интервью TV Play Фрей, в прошлом выступавший за «Интер».