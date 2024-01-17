Бывший игрок московского ЦСКА, норвежец Эмиль Бохинен перебрался из одной команды итальянской Серии А – в другую. Скандинавский футболист сменил «Салернитану» на «Дженоа» в рамках аренды с обязательством выкупа при определённых условиях. Срок аренды рассчитан до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба генуэзцев.

Бохинену 24 года, его основное амплуа – это центральный полузащитник. Действующий контракт норвежца с «Салернитаной» рассчитан до 30 июня 2026 года. А стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt – 3,2 млн евро.

В этом сезоне на счету новичка «Дженоа» 13 выходов на поле без результативных действий.