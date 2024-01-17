Де Росси – о назначении тренером «Ромы»: «Я знал, что это может случиться»

Новый главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси побеседовал с журналистами о своём назначении.

Бывший полузащитник «волков» занял место Жозе Моуринью, уволенного в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Я был изумлён и взволнован, но не витал в облаках, когда мне позвонили, поскольку знал, что это может произойти. Я сразу же дал понять, что готов встретиться и всё обсудить. Наш разговор длился, наверное, десять минут», – цитирует TMW де Росси.

В настоящий момент «Рома» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А с 29 набранными очками после 20 туров. 20 января римляне сыграют на своём поле против «Вероны».