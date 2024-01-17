В ближайшее время полузащитник Маттео Политано продлит контракт с «Наполи». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний футболист согласовал новое трудовое соглашение с действующими чемпионами Италии.

Новый контракт Политано с «Наполи» будет рассчитан на три сезона. Заработная плата полузащитника составит примерно 2,8-3 миллиона евро в год.

Всего за «Наполи» Маттео Политано провёл 172 официальных матча. В них полузащитник забил 29 голов и отдал 24 результативных паса на партнёров.

«Наполи» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.