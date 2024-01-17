Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Политано продлит контракт с «Наполи»

17 Января 2024 • 20:35 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1 2.50 X 3.25 2 2.90
18.01 22:00

В ближайшее время полузащитник Маттео Политано продлит контракт с «Наполи». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний футболист согласовал новое трудовое соглашение с действующими чемпионами Италии.

Новый контракт Политано с «Наполи» будет рассчитан на три сезона. Заработная плата полузащитника составит примерно 2,8-3 миллиона евро в год.

Всего за «Наполи» Маттео Политано провёл 172 официальных матча. В них полузащитник забил 29 голов и отдал 24 результативных паса на партнёров.

«Наполи» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Маттео Политано

Новости по матчу

Сегодня, 17 Января
21:13
Ставка и прогноз на матч Наполи — Фиорентина Суперкубка Италии — 18 января 2024
15 Января
16:06
Хамед Траоре прибудет в Неаполь, чтобы подписать контракт с «Наполи»
14 Января
23:06
Инсайдер Романо прокомментировал слухи об уходе Осимхена из «Наполи»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Двум клубам АПЛ грозит снятие очков
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Журова прокомментировала решение ИИХФ о допуске Израиля к международным турнирам Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
20:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Дженоа»: «Бавария» предлагала за Дрэгушина больше, чем «Тоттенхэм»
20:35 · Италия. Серия А
​Политано продлит контракт с «Наполи»
18:39 · Италия. Серия А
Как увольняли Моуринью в Риме – раскрыты подробности
16:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен полузащитник «Аталанты», которого оценивают в 40 миллионов евро
14:24 · Италия. Серия А
Раскрыта одна из причин увольнения Моуринью
13:49 · Италия. Серия А
Паредес попрощался с Моуринью
13:09 · Россия. Премьер-лига
Тарханов прокомментировал отставку Моуринью
12:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на защитника «Торино», которым также интересуется «Милан»
11:43 · Италия. Серия А
Аллегри – об увольнении Моуринью: «Италия потеряла великого тренера, но я желаю удачи де Росси» 1
11:17 · Англия. Премьер-лига
Дуран высказался об интересе «Челси» и «Милана»
10:56 · Италия. Серия А
Моуринью в 10 словах описал свою карьеру в «Роме»
09:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» не проигрывает 17 матчей подряд
09:32 · Италия. Серия А
Аллегри оценил игру Влаховича за «Ювентус»
06:14 · Италия. Серия А
​Липпи: «Если «Ювентус» не побеждает, то он мне не нравится»
06:00 · Италия. Серия А
​Бывший чемпион мира ставит на «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем