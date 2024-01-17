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Как увольняли Моуринью в Риме – раскрыты подробности

17 Января 2024 • 18:39 Комментировать
Рома
...
Верона
20.01 20:00

Во вторник «Рома» объявила об отставке Жозе Моуринью с должности главного тренера команды. Как страницах The Athletic был опубликован материал, в котором раскрываются подробности увольнения Моуринью в Риме.

По данным источника, владельцы «Ромы» провели встречу с Моуринью, где сообщили португальцу о своём решении. Встреча продлилась 25 минут. Отмечается, что для Жозе решение боссов стало неожиданным.

Также источник рассказывает, что последняя встреча руководителей «Ромы» с Моуринью уже не могла ничего изменить. К моменту разговора «Рома» уже договорилась о назначении Даниэле де Росси.  

Раскрыта одна из причин увольнения Моуринью

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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