Раскрыта одна из причин увольнения Моуринью

Во вторник Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера «Ромы». В последнее время команда показывала неудовлетворительные результаты, но не только это стало причиной расставания с португальским тренером.

Как сообщает La Repubblica, руководители «Ромы» были разочарованы не только результатами команды, но и поведением Моуринью. Им не нравилось, что тренер постоянно вступал в споры, обвинял судей и не брал ответственность на себя. Отмечается, что переломным моментом стал финал Лиги Европы, после которого Жозе оскорбил арбитра. Тем самым специалист нанёс ущерб имиджу «Ромы».

Напомним, что «Рому» возглавил Даниэле де Росси. На текущий момент команда занимает девятое место в таблице Серии А.