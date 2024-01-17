Паредес попрощался с Моуринью

Хавбек сборной Аргентины и «Ромы» Леандро Паредес посредством социальных сетей попрощался с португальским тренером Жозе Моуринью, которого уволили 16 января.

«Мистер, спасибо за все. Мне было приятно учиться у вас. Желаю вам всего самого лучшего. До встречи, босс», - говорится в публикации полузащитника.

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера римского коллектива с 2021 года. Под руководством португальца «волки» выиграли Лигу конференций.

Новым наставником «Ромы» был назначен Даниэле де Росси. После 20 туров римская команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице Серии А.