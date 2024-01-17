Моуринью в 10 словах описал свою карьеру в «Роме»

Звездный португальский специалист Жозе Моуринью посредством социальных сетей высказался о периоде своей карьеры в «Роме».

«Пот, кровь, слёзы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность», - оставил сообщение «Особенный» в своих социальных сетях.

Напомним, что об увольнении Моуринью было объявлено во вторник, 16 января. Под его руководством римская команда выиграла Лигу конференций.

После 20 туров чемпионата Италии «волки» набрали 29 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке римская команда встретится на своем поле с «Вероной».