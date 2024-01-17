«Ювентус» не проигрывает 17 матчей подряд

В поединке 20-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на домашнем стадионе принимал «Сассуоло». Подопечные Массимилиано Аллегри отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Голами отметились Влахович (дубль) и Кьеза.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия «старой синьоры» насчитывает уже 17 матчей. В последний раз туринская команда проигрывала 23 сентября. Тогда «Ювентус» крупно уступил «Сассуоло» со счетом 2:4.

После 20 туров чемпионата Италии команда Аллегри набрала 49 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» отстает от лидирующего миланского «Интера» на два очка.