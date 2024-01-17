Аллегри оценил игру Влаховича за «Ювентус»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выступление нападающего Душана Влаховича в поединке против «Сассуоло» (3:0). В прошедшей встрече серб оформил дубль.

«Влахович прогрессирует. В этом матче он был спокоен, мало спорил с судьями. Ему нужно продолжать работать, чтобы не допускать ошибок в будущем. Мне хотелось бы, чтобы он больше делал на поле, поскольку сильно влияет на нашу игру», - передает слова специалиста Football-Italia.

В сезоне-2023/2024 Влахович сыграл 20 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.