​Липпи: «Если «Ювентус» не побеждает, то он мне не нравится»

Знаменитый бывший наставник туринского «Ювентуса» Марчелло Липпи рассказал о своей любви к клубу. По его словам, он обожает клуб, когда тот побеждает, но, в то же время, расстраивается, если этого подопечным Массимилиано Аллегри сделать не удается:

- Мне «Ювентус» нравится всегда, если он побеждает. Но если не побеждает - не нравится, - цитирует слова Марчелло Липпи Juvenews.Eu.

Марчелло Липпи руководил туринским клубом дважды - первый отрезок был с 1994 по 1999 год, а затем с 2001 по 2004 год. Затем он два года тренировал сборную Италии, которая стала чемпионом мира в 2006 году.