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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший чемпион мира ставит на «Ювентус»

17 Января 2024 • 06:00 Комментировать

Бывший чемпион мира 1982 года в составе итальянской сборной, Марко Тарделли, считает «Ювентус» фаворитом итальянского чемпионата, несмотря на то, что «Интер» и выступает лучше и результативнее, и имеет на два очка больше. Тарделли пояснил, почему придерживается своего мнения:

- Многое решится четвертого февраля, когда команды сыграют между собой. Для «Ювентуса» это будет важнейший матч, потому что поражение может выкинуть «Ювентус» из гонки за титул. Но я считаю, что туринцы сейчас чуть лучше чувствуют себя с точки зрения физики, а «Интеру» предстоят матчи Суперкубка и Лиги чемпионов, - цитирует слова Тарделли Juvenews.Eu.


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