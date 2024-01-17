​Бывший чемпион мира ставит на «Ювентус»

Бывший чемпион мира 1982 года в составе итальянской сборной, Марко Тарделли, считает «Ювентус» фаворитом итальянского чемпионата, несмотря на то, что «Интер» и выступает лучше и результативнее, и имеет на два очка больше. Тарделли пояснил, почему придерживается своего мнения:

- Многое решится четвертого февраля, когда команды сыграют между собой. Для «Ювентуса» это будет важнейший матч, потому что поражение может выкинуть «Ювентус» из гонки за титул. Но я считаю, что туринцы сейчас чуть лучше чувствуют себя с точки зрения физики, а «Интеру» предстоят матчи Суперкубка и Лиги чемпионов, - цитирует слова Тарделли Juvenews.Eu.