​Матри: «Ювентус» чемпионом не вижу»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессандро Матри скептически относится к перспективам клуба на чемпионский титул, несмотря на то, что после двадцати туров и шестидесяти разыгранных очков туринцы уступают «Интеру» лишь два балла.

- Я не вижу «Ювентус» чемпионом, есть определенный энтузиазм, но нет опыта, когда все хорошо, у них тоже получается, когда нет - все хуже. У «Интера» совсем другой уровень и совсем другие игроки. «Интер» много сильнее, - цитирует слова Матри Juvenews.eu.

Матри выступал за туринский клуб в период 2011-2013, а затем провел еще пять матчей в 2015 году.