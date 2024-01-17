Дзанетти – о Моуринью: «Очень жаль, что всё так вышло»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал увольнение Жозе Моуринью из «Ромы».

Португальский наставник был отправлен в отставку после двух с половиной лет работы в римском клубе.

«У меня отличные взаимоотношения с Жозе, и мне его очень жаль. Я хорошо знаю его характер, он настоящий профессионал. Обидно, что всё закончилось таким образом, ведь он очень хотел добиться успеха с «Ромой», – цитирует TMW аргентинского экс-защитника, выступавшего под руководством «особенного» за «Интер».

«Рома» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Серии А. Клуб уже определился со сменщиком Моуринью – им стал Даниэле де Росси.