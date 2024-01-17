​«Ювентус» заинтересовался исландским игроком

Туринский «Ювентус» готовится к летней трансферной кампании, клубу нужно усиление в атаке - к таким выводам пришло руководство клуба и его главный тренер Массимилиано Аллегри.

А усилить клуб может Альберт Гудмундссон, ныне выступающий за вернувшийся в Серию А «Дженоа» и забивший уже восемь голов в текущем сезоне. Он очень нравится руководству «Ювентуса». Финансовые условия гипотетической сделки пока что неизвестны, уточняет авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, что сейчас туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.