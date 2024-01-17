Пануччи: «Скорее, «Интер» уйдет, чем «Ювентус» догонит»

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Кристиан Пануччи не верит в то, что «Интер» столкнется с серьезной конкуренцией на пути к чемпионскому титулу. Он не считает сопротивление «Ювентуса» существенным.

- Ну, если «Ювентус» за несколько туров до конца сезона еще будет уступать пару-тройку очков, как сейчас, то это может стать проблемой для «Интера». Но я не верю в это. Скорее, «Интер» уйдет вперед, в это я верю больше, - цитирует слова Пануччи Juvenews.Eu.

Сейчас туринский «Ювентус» уступает два очка своему оппоненту, позади в высшей лиге итальянского чемпионата - двадцать туров.