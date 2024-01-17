​Ди Марцио: «Мотта более вероятен, нежели Конте»

В итальянском «Милане», как и в каталонской «Барселоне», назревает смена тренера в конце сезона, на место Стефано Пиоли активно прочат то Антонио Конте, то Тьяго Мотту. Известный авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио считает, что Тьяго Мотта является более вероятным кандидатом, нежели Конте, в прошлом тренировавший «Ювентус» и «Интер»:

- Конте? Насколько я знаю, «Милан» еще даже не связывался с ним. Я думаю, что Мотта более вероятен для начала нового цикла. Цикл Пиоли завершается, как мне кажется - и не только мне, - цитирует слова ди Марцио pianetamilan.it.