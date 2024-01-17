Анчелотти: «Зидан - лучший, с кем я работал»

Знаменитый Карло Анчелотти, в прошлом тренировавший самые престижные итальянские клубы (прежде всего, «Ювентус» и «Милан») не сомневается в том, что Зинедин Зидан -лучший игрок, который играл и тренировался под его началом. Он рассказал о том, что Зидан вытворял невероятные вещи во время тренировок:

- Зидан - сильнейший игрок, с которым я работал. То, что он делал на тренировках, невероятно, я такого никогда не видел, - цитирует слова Анчелотти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что великий французский футболист с алжирскими корнями закончил карьеру в 2006 году.