Матич порвал с «Ренном»

Сербский полузащитник Неманья Матич официально порвал с французским «Ренном», и теперь наиболее вероятным сценарием является его возвращение в итальянскимй чемпионат, где он уже выступал, в частности, в «Роме».

Деловое окружение Матича уже зондировало почву в туринском «Ювентусе», но там пока не готовы дать положительный ответ. Есть ткже и вариант с «Миланом», хотя и менее вероятный, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас туринский «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в то время как «Милан» идет третьим.