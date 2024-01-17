Стураро может оказаться в «Катании»

Мы уже сообщали о том, что бывший капитан «Дженоа» Стефано Стураро покидает Турцию, он наверняка вернется в Италию, и уже известен претендент на его услуги. Как ни странно, это не клуб из Серии А - повышенный интерес к Стураро проявляет «Катания». Наставником этой команды недавно стал другой известный в прошлом игрок, Кристиано Лукарелли, который очень хочет заполучить Стураро, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Помимо родного «Дженоа» и туринского «Ювентуса», опытный футболист выступал в прошлом за «Верону», лиссабонский «Спортинг» и «Модену».