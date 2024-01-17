​Наставник «Сассуоло»: «Мы не смогли сыграть безупречно, но счёт не совсем справедлив»

В заключительном матче двадцатого тура итальянского чемпионата «Ювентус» крупно выиграл у «Сассуоло», забив тому три безответных мяча. Наставник «нероверди» Алессио Дионизи прокомментировал итоги матча, он считает, что три пропущенных мяча - это слишком много.

- Мы не смогли сыграть безупречно, но результат чуть несправедлив, мы слишком много пропустили. Впрочем, я изначально понимал, что матч легким не будет. Третий гол сильно разозлил меня. Наша типичная ошибка, которую я уже корректировал, - цитирует слова Дионизи Juvenews.eu.