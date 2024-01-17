​Буффон пояснил, почему не стал покидать тонувший в Серию Б «Ювентус»

Когда туринский «Ювентус» был разжаловал в Серию Б в середине нулевых годов, одним из немногих «офицеров», решивших встретить ситуацию с честью и не покидать судно, оказался Джанлуиджи Буффон. При этом он в тот момент наслаждался статусом чемпиона мира. Он пояснил, почему тогда принял такое решение:

- Кому-то покажется, что остаться в «Ювентусе» в 28 лет, да еще и в ранге чемпиона мира, это безумие. Но это был выбор чести, выбор, который представляет меня. Это мое кредо, мои жизненные ценности. Деньги для меня всегда были на последнем месте, - цитирует слова экс-голкипера Juvenews.Eu.