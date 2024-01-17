​Буффон: «Должность спортивного директора - новая глава в моей карьере»

Джанлуиджи Буффон собирается продолжить карьеру в футболе, он намерен стать спортивным директором - возможно, в родной «Парме». Он прокомментировал свои планы.

- Стать спортивным директором означает перевернуть страницу, которая писалась 32 года в качестве игрока. Но для этого недостаточен опыт на поле, нужна еще юридическая, экономическая и управленческая квалификация - если вы, конечно, хотите стать хорошим специалистом, - цитирует слова Буффона Juvenews.Eu.

Напомим, что Буффон закончил карьеру в начале прошлого лета. Его последним клубом была команда детства и юности - «Парма».