Аллегри прокомментировал увольнение Моуринью

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос об уходе Жозе Моуринью из «Ромы».

Во вторник римский клуб официально объявил об отставке португальского специалиста. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.

«Моуринью – отличный тренер с прекрасной карьерой. Он проделал выдающуюся работу в «Роме». Со стороны всё кажется простым, но добиваться результатов нелегко. Мне жаль Жозе, я желаю ему удачи», – высказался Аллегри после матча против «Сассуоло», в котором «Ювентус» победил со счётом 3:0.

Жозе Моуринью возглавлял «Рому» с лета 2021 года. После 20 туров Серии А «волки» занимают девятую строчку в турнирной таблице.