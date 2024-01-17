​Пулишич: «Я значительно вырос в плане тактики в «Милане»

Американский полузащитник с хорватскими корнями Кристиан Пулишич перебрался в «Милан», и за прошедшие полгода, по его словам, он многому научился. Прежде всего, по словам полузащитника, в тактическом плане - в этом нынешний наставник клуба считается докой.

- Я многому научился, особенно в тактическом плане, играя на правой бровке. Научился чувствовать наилучший момент для того, чтобы вклиниваться в центральную зону и возвращаться в оборону, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.