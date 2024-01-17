Влахович высказался о борьбе за чемпионство с «Интером»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович ответил на вопросы журналистов после победы над «Сассуоло» (3:0).

Сербский футболист помог команде набрать три очка, отметившись дублем ещё в первом тайме. Отставание от лидирующего в турнирной таблице «Интера» вновь сократилось до двух очков.

«Мы подходим к каждому матчу так, словно это наша последняя игра в сезоне. Мы идём вперёд шаг за шагом, отдавая все силы. Нужно продолжать в том же духе.

Оказывал ли на нас давление тот факт, что «Интер» сыграл свой матч раньше? Расписание определяет лига. Мы знаем, что наша цель – финишировать в четвёрке. Время покажет, чего мы можем добиться», – заявил в послематчевом интервью DAZN Влахович.