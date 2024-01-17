Аллегри – о Йылдызе: «Мало кто умеет так контролировать мяч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями об игре Кенана Йылдыза.

18-летний футболист стал регулярно выходить в стартовом составе туринцев. В поединке против «Сассуоло» (3:0) турецкий талант не отметился результативными действиями, но удостоился комплиментов от наставника.

«Мало кто умеет контролировать мяч так, как это делает Йылдыз. Кроме того, он редко принимает неправильные решения – таков его врождённый талант, нам не пришлось его этому учить. Но я хочу, чтобы он проявлял себя ещё ярче, поскольку он способен менять ситуацию на поле», – сказал в беседе с DAZN Аллегри.