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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о результативности «Ювентуса»: «Значение имеют только победы»

17 Января 2024 • 01:13 Комментировать
Ювентус
3:0
Сассуоло
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об очередной крупной победе своей команды.

«Бьянконери» взяли верх над «Сассуоло» в матче 20-го тура Серии А, забив три безответных мяча. Для «Ювентуса» это шестая кряду победа во всех турнирах с общей разницей голов 18:3.

«Настоящее значение в футболе имеют только победы. Речь не о том, чтобы получать удовольствие. Мы очень довольны, но нам нужно продолжать работать и идти вперёд. Теперь мы должны сосредоточиться на предстоящей встрече с «Лечче». Сегодня мы провели хорошую игру, создали много моментов, однако нам нужно было острее действовать в чужой трети поля», – заявил в интервью DAZN Аллегри.

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