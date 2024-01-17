Аллегри – о результативности «Ювентуса»: «Значение имеют только победы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об очередной крупной победе своей команды.

«Бьянконери» взяли верх над «Сассуоло» в матче 20-го тура Серии А, забив три безответных мяча. Для «Ювентуса» это шестая кряду победа во всех турнирах с общей разницей голов 18:3.

«Настоящее значение в футболе имеют только победы. Речь не о том, чтобы получать удовольствие. Мы очень довольны, но нам нужно продолжать работать и идти вперёд. Теперь мы должны сосредоточиться на предстоящей встрече с «Лечче». Сегодня мы провели хорошую игру, создали много моментов, однако нам нужно было острее действовать в чужой трети поля», – заявил в интервью DAZN Аллегри.