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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» подписывает нападающего «Порту»

17 Января 2024 • 01:04 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
19.01 22:00

Форвард «Порту» Мехди Тареми продолжит карьеру в миланском «Интере».

Представители «нерадзурри» давно ведут переговоры с иранским игроком, и теперь стороны находятся в шаге от полной договорённости. Как сообщается в обновлённом отчёте авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» вот-вот согласует переход Тареми на правах свободного агента предстоящим летом. Контракт 31-летнего нападающего с грандом Серии А рассчитан на два года и предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон. Сделка будет закрыта после завершения Кубка Азии.

Мехди Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В активе футболиста 86 забитых мячей и 53 ассиста в 171 поединке за «драконов».

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