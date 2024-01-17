«Интер» подписывает нападающего «Порту»

Форвард «Порту» Мехди Тареми продолжит карьеру в миланском «Интере».

Представители «нерадзурри» давно ведут переговоры с иранским игроком, и теперь стороны находятся в шаге от полной договорённости. Как сообщается в обновлённом отчёте авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» вот-вот согласует переход Тареми на правах свободного агента предстоящим летом. Контракт 31-летнего нападающего с грандом Серии А рассчитан на два года и предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон. Сделка будет закрыта после завершения Кубка Азии.

Мехди Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В активе футболиста 86 забитых мячей и 53 ассиста в 171 поединке за «драконов».