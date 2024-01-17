Дубль Влаховича помог «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»

В 20-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Сассуоло» и взял реванш за поражения 2023 года. В стартовом отрезке туринцы быстро доставили мяч к линии штрафной, и Душан Влахович пробил без шансов для вратаря. Арман Льоренте дальним ударом заставил голкипера блеснуть реакцией. В конце первого тайма поймавший кураж Влахович вколотил мяч в верхнюю часть ворот прямым выстрелом со штрафного - 2:0. Доменико Берарди со средней нанес удар почти без замаха - небольшой промах. Снова он на острие, но уже в контратаке, на сей раз его попытка была парирована. До верного разыгрывала мяч «старая синьора», и Тимоти Веа умудрился пробить в никуда с близкой дистанции. В центре штрафной Федерико Кьеза получил мяч под удар и сделал счет разгромным - 3:0.

«Ювентус» проигрывает два очка лидирующему «Интеру», противник - 14-й.Протокол игры